Carnaval 2018: aplicativos para facilitar a vida do folião

Perdido com tantos blocos de rua a acompanhar? Não sabe a que horas acontece o desfile da sua escola de samba preferida em São Paulo? Alguns aplicativos prometem facilitar a vida do folião no Carnaval 2018. São programas que trazem o cronograma e a descrição dos bloquinhos, além da cobertura da festa com textos e imagens, e que permitem ao usuário se organizar, criando agendas personalizadas para cada dia de folia e compartilhando sua programação com os amigos por meio de aplicativos como WhatsApp e Messenger.

Confira a lista de aplicativos para quem vai curtir o Carnaval em Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e no Estado de Pernambuco, incluindo Recife e Olinda:

Rio de Janeiro

Carnaval de Blocos Rio 2018 (Android) ou Carnaval Rio de Janeiro 2018 (iOS)

O aplicativo reúne data, horário e trajeto dos blocos que irão tomar as ruas da capital fluminense durante o Carnaval. Ele oferece a possibilidade de busca por nome do bloco, bairro, dia, período (manhã, tarde ou noite) e tamanho estimado do desfile (mais ou menos de 10.000 foliões). É possível montar uma agenda personalizada com os blocos que se deseja acompanhar – para que o usuário não se esqueça da programação, o app envia uma notificação 45 minutos antes do horário de início de cada desfile. Além disso, oferece uma função “selfie”, que disponibiliza molduras carnavalescas para enfeitar as fotos tiradas com o aplicativo e fornece informações úteis, como telefone do Corpo de Bombeiros e da Delegacia da Mulher e o endereço e telefone dos hospitais mais próximos do usuário.

São Paulo

Liga SP – Carnaval de São Paulo (Android/iOS)

O aplicativo oficial da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo traz um histórico sobre Carnaval na cidade, a ordem em que cada escola passará pelo Anhembi na sexta-feira e no sábado, dicas de como chegar ao sambódromo, ficha técnica de cada agremiação, os enredos de 2018 e os bastidores dos desfiles. Galerias reúnem fotos de ensaios técnicos e, após a festa, imagens dos desfiles. Quem é fã de alguma escola específica pode marcá-la como favorita e receber notificações a cada atualização sobre ela feita no aplicativo. Os desfiles do Grupo Especial serão transmitidos exclusivamente pela Rede Globo, já os do Grupo de Acesso 1 o serão pela TV Brasil. Quem desejar acompanhar os desfiles do Grupo de Acesso 2 pode fazê-lo pelo site, pelo canal no YouTube e pela página no Facebook da Liga SP.

Blocos de Rua SP Carnaval 2018 (Android/iOS)

É possível filtrar os blocos de rua por nome, bairro e dia em que eles circularão pela cidade de São Paulo. As páginas dos desfiles reúnem informações básicas sobre cada um deles, como horário e local, além de uma breve descrição com a história do bloco e dicas para curtir o Carnaval – como a orientação para se hidratar durante a festa e usar protetor solar. Permite que o usuário crie uma agenda personalizada com os blocos que pretende seguir e que compartilhe as informações sobre os desfiles com os amigos pelo WhatsApp, mesmo que eles não tenham o aplicativo – ele é direcionado para o site Blocosderua.com, que pode ser aberto em qualquer navegador do celular. Tem, ainda, uma aba de notícias e outra de fotos, que são atualizadas continuamente com dicas de blocos e imagens de desfiles que já aconteceram.

Salvador

Onde está meu trio? (Android/iOS)

Criado para quem vai pular Carnaval nos trios elétricos de Salvador, traz a programação de cada circuito (Dodô – Barra/Ondina, Osmar – Campo Grande e Batatinha – Pelô) e eventos (camarotes e blocos de rua). Enquanto os circuitos estiverem rolando, o usuário pode pedir para receber uma notificação quando um trio específico estiver passando perto dele. O aplicativo também tem um mapa com pontos de interesse (como hospitais e polícia) que estão próximos ao local por onde passa o circuito e conta com uma aba de notícias e telefones úteis.

Pernambuco (Recife, Olinda e outras cidades)

PE no Carnaval (Android/iOS)

Ideal para quem pretende curtir o Carnaval no Estado de Pernambuco. O aplicativo cobre as festas não só de lugares mais conhecidos pela folia, como Recife e Olinda, mas também de cidades menores, como Pesqueira e Salgueiro. É possível buscar blocos de rua, festas privadas e camarotes de tradicionais desfiles, como o Galo da Madrugada, usando filtros de cidade e dia em que os eventos acontecem. Também há indicações de blocos para crianças e tradicionais. Uma agenda particular pode ser montada pelo usuário e compartilhada por ele com seus contatos – eles recebem uma simpática foto com a programação do amigo, contendo nome do evento, dia e horário. Há também uma aba com notícias, fotos e outra com telefones úteis (como Samu e companhias de táxi).