Carlos Alberto de Nóbrega: Silvio ralou seu carro e foi embora

Nos corredores do SBT, a fama de Silvio Santos no comando não é das melhores. Ao menos, no que se refere às habilidades como motorista. Quem o entregou foi um de seus mais leais funcionários, Carlos Alberto de Nóbrega. Convidado do programa Pânico da rádio Jovem Pan, o humorista de A Praça É Nossa confirmou que já se deu mal com uma barbeiragem do apresentador.

O assunto surgiu porque Nóbrega contou que só esbarra com o chefe, e mesmo assim é difícil, no estacionamento da empresa. “Eu vejo o Silvio quando a gente chega, rarissimamente, junto, porque meu carro fica ao lado do dele”, explicou, antes de acrescentar: “Eu evito, dependendo do carro, porque ele só tem carro velho”.

Nessa hora, a jornalista Paulina Krausche, produtora do Pânico, entregou que viu Silvio bater seu carro no veículo de Nóbrega. “Acho que ele foi sair de uma gravação e o carro do Carlos Alberto, acho que era uma Mercedes, estava ali parado, lindo, na vaga dele”, contou. “Seu Silvio Santos saiu e deu uma bela ralada. Você acha que ele desceu do carro? Não, ele pegou e fugiu, foi embora”.

Segundo ela, o constrangimento foi geral. “Acho que os seguranças viram, mas como é que eles iam falar que o Silvio Santos tinha ralado seu carro?”, concluiu a produtora, que ainda disse que a história rodou pela emissora. Questionado se algum dia foi ressarcido pelo prejuízo, o comediante assumiu que nem foi atrás. “Eu daria aquele carro para ele quando ele quisesse, pelo amor de Deus”, amenizou.