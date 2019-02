Carlinhos Brown participará de carnaval Ibero-americano na cidade de Cádiz

Cádiz (Espanha), 19 jul (EFE).- A cidade de Cádiz, no sul da Espanha, se transformará a partir desta sexta-feira na capital Ibero-americana do Carnaval, e para comemorar o título, promoverá uma festa repleta de atrações, como o show do cantor Carlinhos Brown, que promete contagiar os foliões com sua ‘positividade’.

Um trio elétrico proveniente do Brasil será usado por Brown e mais dezesseis músicos e percorrerá a principal avenida da cidade. A ideia central é criar ‘uma festa livre e coletiva’ ao ritmo das canções do novo disco do artista brasileiro ‘Mistura brasileira’.

Em entrevista realizada hoje, Brown deixou claro que a crise econômica e seus efeitos não podem afetar as manifestações culturais e sociais porque as coisas boas da vida e da humanidade ‘não são compradas com dinheiro. A crise nunca chegará à inspiração’.

O show de Carlinhos Brow, segundo o cantor, é uma ‘festa de alerta’ na qual cidadãos irão celebrar ‘as coisas boas que não se vendem’ e a ‘paz que está dentro de cada um de nós’.

O cantor baiano disse estar ciente da crise vivida na Espanha e ressaltou que ‘a crítica é mais fácil que a ação’. Segundo Brown, o carnaval é um meio de ação porque tem a ‘magia’ de unir as pessoas de forma solidária.

Carlinhos Brown esteve em diversos programas de televisão e de rádio de Cádiz, que neste ano celebra o bicentenário da Constituição de 1812. O artista fez questão de ressaltar que tem orgulho da Constituição que uniu espanhóis de ambas as margens do Atlântico.

Cádiz, que ‘roubou’ de Montevidéu o título de capital cultural Ibero-americana, celebrará a partir de sexta-feira diversos atos culturais em homenagem à data. EFE