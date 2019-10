Carla Vilhena critica Maju por cobertura da morte de Jorge Fernando

Ex-jornalista da Globo, Carla Vilhena usou sua conta no Twitter para criticar Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, pela forma como cobriu a morte de Jorge Fernando no telejornal desta segunda-feira 28.

“Sobre matéria da morte de Jorge Fernando: por mais que ele tenha sido divertido em vida, está morto. Repórter, não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase ‘o corpo do diretor…'”, escreveu, em referência também à repórter Raquel Honorato.

Na sequência, Carla Vilhena continuou a falar sobre o tema com alguns de seus seguidores: “Maju Coutinho é ótima. Não estou em posição de criticá-la. É uma dica simples de algo que se aprende com a experiência”.

“Maju é linda e carismática, mas muita água tem que rolar para alguém ficar seguro na apresentação de um jornal ao vivo”, continuou.

No fim da noite, Carla Vilhena voltou ao Twitter para dizer que cometeu um erro de avaliação: ‘o que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a

Maju Coutinho. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E à Maju, desejo mais sucesso”, escreveu.

A apresentadora Carla Vilhena pediu demissão da Globo em janeiro de 2018, após 34 anos na emissora.

O ator e diretor Jorge Fernando morreu após ter um aneurisma no último domingo, 28.

(Com Estadão Conteúdo)