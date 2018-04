Carla Salle sobre gravação de ‘Onde Nascem os Fortes’: ‘Avassaladora’

Carla Salle integra o elenco da nova supersérie — novo nome dado às novelas das onze — Onde Nascem os Fortes, que estreia nesta segunda-feira na TV Globo. A produção realizou grande parte das gravações na região de Cabaceiras, a cerca de 200 km da capital da Paraíba, João Pessoa. Em entrevista a VEJA, a atriz de 26 anos conta sobre a experiência: “O sertão me atravessou de forma avassaladora. Tenho origem sertaneja, então pisei naquele solo e me conectei comigo mesma de alguma forma”.

Na trama de George Moura e Sergio Goldenberg, Carla dará vida à Valquíria, que entra na história para atrapalhar o relacionamento do casal protagonista Hermano (Gabriel Leone) e Maria (Alice Wegmann). “Essa personagem me desafiou a visitar lugares que eu não visitei antes. Ela está sempre à flor da pele e à beira do abismo, está sempre prestes a revelar

alguma coisa e um passado conturbado que ainda é misterioso”, diz a atriz.

“O ambiente interfere e atravessa a vida do ator. A energia em que os personagens ficam com o calor, como essa mulher anda, respira e se relaciona, a simplicidade daquele lugar. Isso transforma o ator como pessoa.”

O último trabalho de Carla na televisão foi na supersérie da Globo, Os Dias Eram Assim, que foi ao ar entre abril e setembro de 2017. Em março deste ano, a atriz ainda pôde ser vista no filme Motorrad, dirigido por Vicente Amorim. “Uma das fases que mais amo é a de construção do personagem. Sou uma pessoa que lê e anota tudo. Meu bloco de notas do celular é lotado”, revela Carla. “Se tem uma coisa divertida no trabalho do ator, é a possibilidade de você se despir de si mesmo. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais escolhi ser atriz, para poder me livrar de mim um pouco. Eu posso ser quem e quantos eu quiser.”

Onde Nascem os Fortes mostra a história de diversos personagens de Sertão, cidade fictícia onde a trama se passa. O elenco integra nomes como Patrícia Pillar, Debora Bloch, Alexandre Nero e Fábio Assunção. A direção fica por conta de Walter Carvalho e Isabella Teixeira.