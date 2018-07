Carioca vai às lágrimas ao anunciar sua saída do programa ‘Pânico’

O humorista Márvio Lúcio dos Santos, mais conhecido como Carioca, anunciou sua saída do Pânico após 22 anos no programa. “Não consigo acreditar que tenho que me despedir. Não gosto disso, me dói. (…) Só que chega uma hora que o filho precisa ir embora, e essa hora chegou”, disse o humorista, que chorou em seu discurso.

Carioca agradeceu humoristas que fizeram sucesso no programa, como Emílio Surita, Bola (Marcos Chiesa), Ceará (Wellington Munis) e Japa (Marcos Aguena), além de outros nomes da rádio Jovem Pan, onde destacou ter passado 22 anos de sua vida.

Márvio estava no programa de rádio desde o fim da década de 1990, e acompanhou o programa durante toda sua passagem por RedeTV! e Band. Durante a Copa do Mundo da Rússia, passou por uma experiência na TV Globo, fazendo esquetes de humor para o Central da Copa.