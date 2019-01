Formada em publicidade, a curitibana Carolina Garofani acredita que, para um negócio dar certo, não se pode abrir mão de qualidade e de um conceito bem definido. Por isso, dez anos atrás, quando pensou em virar doceira, sua primeira decisão foi estudar. O curso de chef pâtissière na conceituada escola de culinária Alma, situada na província italiana de Parma, foi concluído em 2011. Nos três anos seguintes, ela afinou o perfil de sua doceria. “Apostei em receitas autorais de inspiração francesa que dispensam leite condensado e valorizam o sabor das frutas”, explica. Instalada numa casa agradável decorada com diversos objetos comprados em viagens, como bonecos quebra-nozes e bules e xícaras dos mais variados tipos e cores, a loja deve muito de sua fama ao chocomelodrama. Trata-se de um bolo de chocolate belga com musseline de caramelo, calda de amarena, ganache de chocolate belga e caramelo toffee (R$ 16,40). São vendidas, em média, 500 unidades do doce todo mês. Mas o reinado da querida sobremesa pode estar perto do fim, avalia a proprietária, em razão das novidades. Uma delas é a boscolana, torta assada com frutas vermelhas e um toque de canela e especiarias (R$ 12,90). Para acompanhar, vão bem o expresso lungo (R$ 5,65) ou o clássico cappuccino (R$ 8,60), ambos preparados com grãos moídos na hora numa máquina da marca La Marzocco, importada da Itália. Alameda Presidente Taunay, 434, Batel, (41) 3206-2271 (52 lugares). 10h/20h (sáb. 10h/19h; dom. 11h/18h). Aberto em 2014.

2º lugar: Goodies Bakery

Na seleção diária de quitutes, são fixos no cardápio da doceria os cupcakes de blueberry e de chocolate com recheio de doce de leite e ganache de meio amargo mais marshmallow e raspas de caramelo belga, na versão míni (R$ 3,90 cada um). Também fazem sucesso o red velvet (R$ 5,90) e o donut de brigadeiro branco e granulado colorido (R$ 5,50). Rua Coronel Brasilino Moura, 382, Ahú, (41) 34082225 (40 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h). Mais três endereços. Aberto em 2012.

3º lugar: The Kettle

Servido em bule de 500 mililitros, o chá paraíso de frutas é uma infusão de morango, damasco, flor de hibisco, pedaços de maçã, rosa mosqueta, zimbro e casca de laranja. As bebidas da casa fazem boa companhia aos itens de confeitaria como o apfelst rudel com chantili (R$ 12,50), recémchegado ao cardápio. A fatia custa R$ 12,90. Alameda Prudente de Moraes, 836, Mercês, (41) 3233-1978 (55 lugares). 14h/21h (fecha dom.). Aberto em 2007.