Capitã Marvel: Brie Larson diz que queria ser Princesa Leia quando criança

Brie Larson já foi uma mãe aprisionada num pequeno quarto com seu filho pequeno, uma fotógrafa livre desbravando uma ilha povoada por criaturas gigantes, uma cantora punk agressiva e, nesta quinta-feira, 7, estreia nos cinemas como a personagem mais poderosa de todo o universo cinematográfico Marvel: Capitã Marvel.

No filme que leva o nome da heroína, ela é Carol Danvers, uma mulher que literalmente cai do céu e tenta recuperar suas memórias humanas com a ajuda de Nick Fury (Samuel L. Jackson), ao mesmo tempo em que sabe ter tido uma vida de guerreira fora da Terra.

Em entrevista a VEJA durante a Comic Con Experience, em dezembro de 2018, a atriz contou curiosidades sobre o papel e descreveu o treinamento árduo que enfrentou para chegar o mais próximo possível da personagem. “Eu não posso mover planetas, mas posso mover um carro morro acima”, disse, explicando que quis passar ao público uma imagem possível e inspiradora de força feminina.

Brie Larson ainda ponderou sobre a mudança do perfil das personagens femininas em histórias de aventura de princesas para heroínas, e contou que sua personagem favorita na infância conseguia ser as duas coisas simultaneamente: afinal, era a princesa Leia, da saga Star Wars.