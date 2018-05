Cantora Vanusa é internada; ‘Emagreceu mais de 30 quilos’, diz filho

*COMUNICADO* Venho por meio deste informar a todos os amigos , fãs e imprensa que minha mãe a Cantora Vanusa, esta internada sob os cuidados da Clínica Grandhouse , aos cuidados do Dr Sérgio Castillo e sua equipe , para tratar de dependência química e depressão . Peço aos meus amigos , fãs e toda imprensa que coloquem o nome da minha mãe em suas orações pois tenho certeza que esta energia de vocês chegará até ela ! Muito obrigado Rafael Vannucci

