Cantora gospel Fabiana Anastácio morre por complicações da Covid-19

A cantora gospel Fabiana Anastácio, 45, morreu na manhã desta quinta-feira 4 após ter complicações em seu quadro de Covid-19. A artista estava internada há cerca de uma semana na UTI de um hospital em São Paulo. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais da cantora. “Deus decidiu levar nossa Fabiana Anastácio Nascimento para os seus braços”, diz a nota. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Os familiares de Fabiana chegaram a fazer uma vaquinha virtual que arrecadou cerca de 15.000 reais para ajudar no tratamento. Durante a internação, a família também autorizou a divulgação de um videoclipe de Fabiana que já estava pronto, da canção Deixa Comigo.

Fabiana nasceu em uma família religiosa em Santo André (SP). Após ser filmada cantando no coral de um culto em que seu pai ministrava, fez sucesso no YouTube e ganhou projeção em 2012 quando lançou seu primeiro disco: Adorador. Logo depois vieram outros dois álbuns que fecharam uma trilogia – Adorador 2 – Além da Canção (2015) e Adorador 3 – Além das Circunstâncias (2017).

Continua após a publicidade

Antes de ser internada, no final de maio, a cantora realizou uma live para seus fãs, no dia 16 do mesmo mês, assistida até o momento por mais de 500.000 espectadores. A artista deixa marido e três filhos.