Cantora de ‘Suddenly I See’ vem ao Brasil em novembro para dois shows

É impossível escutar Suddenly I See sem se lembrar da cena que mostra mulheres colocando suas melhores roupas e desfilando pelas ruas de Nova York rumo ao trabalho enquanto uma desastrada e sem estilo Anne Hathaway faz o mesmo no filme O Diabo Veste Prada (2006). A intérprete da música, KT Tunstall, estará de volta ao Brasil em novembro para dois shows, depois de onze anos da sua última visita ao país. A britânica se apresenta em São Paulo no dia 7, quinta-feira, no Teatro Liberdade, e em Curitiba no dia 10, domingo, na Ópera de Arame.

A artista ganhou atenção do público em 2004, quando lançou Eye to the Telescope, seu disco de estreia e que vendeu mais de cinco milhões de cópias ao redor do mundo. Além da famosa Suddenly I See, o álbum tem sucessos como Black Horse & the Cherry Tree e Other Side of the World.

A cantora lançou, ao todo, seis álbuns de estúdio. Foi indicada ao Grammy na categoria de melhor performance vocal pop feminina e ganhou um Brit Awards de melhor artista britânica feminina.