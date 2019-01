Cantora Alicia Keys será a apresentadora do Grammy

A cantora e compositora americana Alicia Keys anunciou que apresentará a cerimônia do Grammy, em 10 de fevereiro, um ano depois de o prêmio ser duramente criticado por sua falta de diversidade.

“Conheço a sensação de estar nesse palco, e vou levar essa energia”, disse Alicia, que já ganhou quinze Grammys, em comunicado. “Estou animada por ser a apresentadora da maior noite da música e celebrar a criatividade, o poder e a magia. Estou especialmente empolgada por todas as mulheres incríveis que foram indicadas este ano!”

Keys substituirá James Corden, o popular comediante britânico que apresentou a premiação nos dois últimos anos.

Alicia, pianista de formação clássica, vendeu mais de 30 milhões de discos e se tornou uma bem-sucedida produtora de cinema, televisão e espetáculos da Broadway. Seu primeiro disco foi Songs in a Minor, de 2001.

O rapper Kendrick Lamar lidera as indicações ao Grammy com oito, principalmente por seu trabalho na trilha sonora do filme Pantera Negra.

As mulheres também contam com uma forte presença nas principais categorias, depois de terem sido excluídas de grande parte destas há um ano. A rapper Cardi B, a diva do pop Lady Gaga e a cantora de folk-rock Brandi Carlile receberam indicações em categorias-chave da premiação.