Cantor Marcelo Augusto revela namorado no Instagram

Colírio espirrado pela grade do SBT nos anos 1990, o cantor Marcelo Augusto está em um relacionamento sério — ele próprio avisa nas redes sociais. No Instagram, é possível até ver que Marcelo, 47, e Fagner Bancke, 27, formam um belo casal. E a família aprova o namoro: há fotos da semana passada em que os dois aparecem sorridentes ao lado dos pais do cantor no seu último aniversário.

Ex-modelo, Marcelo Augusto foi apadrinhado pelo apresentador Gugu Liberato, em cujo programa se apresentava com frequência, cantando hits como Completamente Apaixonados, versão de Completamente Enamorados, de Eros Ramazzotti.

Também no SBT, onde Gugu reinava então, participou do programa Corrida Maluca. Na década seguinte, atuou na Globo como humorista: de 2003 a 2012, fez parte da Turma do Didi e de Aventuras do Didi, atrações de Renato Aragão.

Marcelo Augusto celebra aniversário com o namorado Fagner Bancke