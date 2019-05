Cantor sertanejo Guilherme Palaia, de 26 anos, morre em acidente de moto

O cantor sertanejo Guilherme Palaia Juliari, de 26 anos, morreu nesta quinta-feira 30, após sofrer um acidente de moto na Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino, entre Aguaí e São João da Boa Vista, na região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária, Juliari andava de moto pela rodovia por volta das 11h30, quando bateu na traseira de um caminhão parado com pane mecânica na pista, no quilômetro 215. Ele morreu no local.

Em seu perfil no Instagram, o jovem aparece fazendo covers como Ainda Ontem Chorei de Saudade, música de João Mineiro e Marciano, Com Qual Carícia, de João Paulo e Daniel, e Bom Rapaz, de Fernando e Sorocaba. Em março, lançou a música Lista de Casamento.