Cantor de k-pop tem o rosto mais bonito do mundo. Confira lista

#StarMagicCatalogue2018 💫 Photo: @bjpascual Make-up: @robbiepinera Hair: @santiagoraymond Stylist: @perrytabora Style associates: @kireilegsy @only_angel08 Thank you team ❤

A post shared by Liza Soberano (@lizasoberano) on Dec 4, 2017 at 1:16am PST