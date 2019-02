Cantor de chuveiro? Bon Jovi anuncia single direto do banho

Até onde você iria para divulgar o seu trabalho? O americano Jon Bon Jovi foi ao banheiro — mais exatamente, para debaixo do chuveiro, onde gravou um vídeo para anunciar, nas redes sociais, o single This House Is Not For Sale, que chegou ao Spotify nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM:

Bon Jovi relembra overdose da filha: ‘O pior telefonema que já recebi’



O cantor, que já vendeu 130 milhões de cópias, começou sua carreira de sucesso em 1983 como vocalista da banda de hard rock que leva o seu nome artístico (seu nome verdadeiro é John Francis Bongiovi).

A música, com uma pegada mais pesada, mas melódica, e um bom coro de guitarras, retoma os ingredientes do rock dos anos 1990.