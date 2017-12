Cantor Belo deixa mansão alugada com dívida de mais de R$ 500 mil

O cantor Belo deixou a mansão em que morava no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, junto com a mulher, Gracyanne Barbosa. De acordo com a advogada Elinei Brito, representante da proprietária da residência, Márcia Gomes, a mudança foi realizada na madrugada do último sábado, meses depois da abertura do processo, instaurado em maio por Márcia, que cobra uma dívida de 500.000 reais, de aluguel e IPTU.

Elinei afirma que o casal não pagou o aluguel mensal de 30.000 reais, nem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que se mudou para o local, em maio de 2016. A ação aberta neste ano, com o valor de 360.000 reais, continua correndo na 33ª Vara Cível de São Paulo contra a Yannes Produções Artísticas, empresa de Belo.

Segundo a advogada, apesar do casal ter deixado a mansão de três suítes, as chaves ainda não foram devolvidas. Um encontro para discutir o valor total devido foi agendado para a próxima semana. Ainda será necessária uma vistoria no local para garantir que não houve nenhum dano que deva entrar na conta.

Para VEJA, a assessoria do cantor confirmou a saída do casal da casa no último sábado, mas não quis comentar o caso.