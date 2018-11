Quando foi criado, há 24 anos, o Cantinho do Frango fazia justiça ao diminutivo em seu nome. Em um pequeno espaço, na entrada do imóvel onde morava com os pais, o proprietário Caio Napoleão mais três funcionários usavam uma churrasqueira para vender frango assado. Os únicos adicionais eram linguiça, baião de dois, paçoca e arroz. Com o passar do tempo, o cardápio ganhou novos pratos e Napoleão “perdeu” a residência da família para uma assídua clientela — hoje, a matriz da marca soma 750 metros quadrados e abriga até 400 pessoas. Nos vários ambientes deste despojado endereço, a ave-símbolo do lugar ainda responde por 45% dos pedidos. Desossada, grelhada na brasa e guarnecida de baião de dois, farofa de ovos e purê de batata, ela custa R$ 69,60 e serve dois comensais. Com acento bem típico e receita de herança, a panelada da vovó ieda chega à mesa escoltada por arroz e pirão (R$ 47,90, para dois). Além de fazer a oferta tradicional de bebidas, a casa disponibiliza uma carta de cachaças com mais de 400 rótulos. Para a sobremesa, o maria bonita e lampião traz sorvete de queijo com goiabada cremosa (R$ 16,90). Às sextas, a happy hour, tratada aqui como “a hora que o galo canta”, tem preços promocionais e música ao vivo no salão climatizado, dono de uma decoração das mais ecléticas. Rua Torres Câmara, 71, Aldeota, ☎ 3224- 6112 (400 lugares). 10h/16h (sex. até 23h; sáb. e dom. até 19h); Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408, Parque Manibura, ☎ 3239-2939 (280 lugares). 10h/15h30 (sex. e sáb. até 22h; dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1994. Aqui tem iFood. $

2º lugar: Restaurante Zena

3º lugar: César Grill