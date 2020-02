Cantando Madonna, Claudia Leitte “voa” sobre o carnaval de Salvador A artista, usando roupas que remetiam à artista americana, entoou um de seus hinos: Like a Prayer Por da Redação - Atualizado em 21 fev 2020, 20h16 - Publicado em 21 fev 2020, 20h06

Todo ano, a cantora Claudia Leitte encabeça a lista de principais atrações de Salvador. Este ano não foi diferente. Com duas músicas novas, a artista tenta emplacar os “hits” do carnaval soteropolitano. Para conseguir isso, ela está mais ousada neste ano. A performance tem tudo a ver com a música “Perigosinha”.

Nesta sexta-feira, 21, com a ajusta de um guindaste, “Claudinha” voou sobre a multidão que acompanhava o seu trio elétrico, no circuito Barra-Ondina. Vestida de Madonna, ela entoou uma das músicas mais famosas da artista americana: Like a Prayer.

POR DEUS a Claudia Leitte sobrevoando o público na Barra em Salvador, fantasiada de Madonna e ainda cantando "Like A Prayer". Inovando em seu bloco a cada ano, não tem como não aclamar. #Perigosinha

pic.twitter.com/qNyVPzFMAM Publicidade — BCharts (@bchartsnet) February 21, 2020

O momento não pode deixar de ser registrado por sua equipe, que publicou as imagens em suas redes sociais. O público também fez questão de guardar a performance para a posteridade a ousadia da cantora carioca, mas que fez da Bahia sua casa.