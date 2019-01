Candidato do BBB é desclassificado 3 dias antes de estreia

O lutador de MMA Fábio Alano, de 27 anos, foi desclassificado do Big Brother Brasil 19 a três dias da estreia do programa, marcada para a noite de terça-feira, 14.

Segundo comunicado oficial da Rede Globo, publicado neste sábado, 12, no portal da emissora, a produção do BBB “tomou conhecimento de fatos relacionados ao participante avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa”. A nota ainda confirma que Fábio não será substituído.

A Globo não entrou em detalhes sobre quais fatos causaram a eliminação do participante, mas usuários do Twitter especulam que Alano é patrocinado por uma marca de roupas de ginástica, o que iria contra o contrato do programa.

Logo quando foi anunciado Fábio com o participante não tinha nenhum patrocínio no IG dele … depois de uns dias, ele parece com um patrocínio!!! Parece que esse foi o FATO da desclassificação dele no #BBB19 pic.twitter.com/ruHf5VvRG7 — M a t e u s (@RealitysVip) January 12, 2019

Nas redes sociais, a equipe do participante lamentou a decisão e afirmou que Fabio irá se pronunciar em momento oportuno.