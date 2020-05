Cancelado, Cannes vai apresentar filmes em diferentes festivais

Se não fosse a pandemia, o tradicional Festival de Cannes teria premiado no último fim de semana um filme com a cobiçada Palma de Ouro – no ano passado, o vencedor foi o sul-coreano Parasita, que após o festival ganhou projeção mundial e conquistou o Oscar no começo de 2020. Agora cancelado por causa das medidas de prevenção e contenção da Covid-19, o evento, pouco afeito da divulgação de filmes online, tem se adaptado ao novo momento para manter seu selo de qualidade vivo.

O diretor do evento, Thierry Frémaux, detalhou nesta quinta-feira, 28, em entrevista ao site americano The Hollywood Reporter, uma ação em parceria com diferentes festivais pelo mundo. Na próxima semana, ele vai anunciar os filmes selecionados por Cannes para a edição 2020 – uma seleção diferente da original, já que alguns diretores optaram por segurar para o ano seguinte seus trabalhos. Serão 50 títulos que levarão o selo do festival francês, mas serão exibidos em diferentes eventos de cinema pelo mundo, em mostras não-competitivas. Espera-se que o novo e esperado filme de Wes Anderson, The French Dispatch, esteja entre eles.

Ainda não foram revelados quais festivais terão as obras, mas Veneza já estava em uma negociação avançada com Cannes. Outros na lista são os festivais de Toronto e de Nova York.

Enquanto isso, o Festival de Cannes, um ávido crítico da Netflix e da cultura do streaming, se rendeu (parcialmente) à internet. Os franceses vão participar do We Are One: A Global Film Festival, parceria do YouTube com a Tribeca Enterprises, que reunirá conteúdo com curadoria de vinte festivais mundiais na rede de vídeos. A programação gratuita mundial começa nesta sexta-feira, dia 29 de maio e vai até 7 de junho.