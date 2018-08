‘Canção-protesto’ de artistas tem Ivete, Gil, Teló e até filho de Sandy

Cerca de trinta artistas participaram de uma espécie de “canção-protesto” divulgada nesta sexta-feira. Nomes como Chitãozinho & Xororó, Sandy, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Luan Santana e Michel Teló cantam A Nossa Voz, música que pede “um país sem medo de corrigir seus erros, de crescer e de sonhar”, um apelo que vem bem a calhar em ano de eleições.

Com direção geral de Xororó, o clipe da canção conta até com participação de Theo Scholles Lima, filho de Sandy e Lucas Lima. O garoto de 4 anos, que vive afastado dos holofotes por desejo dos pais, não aparece no vídeo, mas canta a última frase da música, composta pelo avô.

Nas redes sociais, Chitãozinho & Xororó também divulgaram um manifesto do grupo, que se diz apartidário e unido “em prol do nosso país”.

A canção foi lançada nos principais serviços de streaming. O lucro proveniente da execução da canção será destinado à ONG Amigos do Bem, que ajuda crianças e jovens no sertão nordestino.