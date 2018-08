Canal especializado da DC Comics aponta para o futuro do streaming

Se encontrar um filme na Netflix se tornou uma tarefa árdua para muitos assinantes, novos canais de streaming começam a apostar no que pode ser uma tendência para o futuro do serviço online: o conteúdo de filão. Apesar de arriscado, pelo considerável aumento de plataformas do tipo, competindo entre si com produções originais, os sites customizados para um determinado gosto tem potencial de conquistar assinantes com perfil de fã, interessados em um gênero específico. Assim, o tempo gasto na busca do filme ideal deve ser reduzido.

Caso do novo site da DC Comics, que anunciou nesta quarta-feira a data oficial do lançamento de um serviço de streaming próprio, marcado para entrar no ar no dia 15 de setembro, também conhecido entre os geeks como Dia do Batman. A plataforma trará desenhos animados, filmes e séries clássicas, desde Batman, de 1989, assinado por Tim Burton, até a elogiada trilogia de Christopher Nolan, iniciada com Batman Begins (2005), ou os longas com Christopher Reeve na pele do Superman, e a divertida série Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman, exibida nos anos 1990.

Também fará parte do catálogo a estreia da série original Titans, estrelada pelo elenco dos quadrinhos Jovens Titãs, em 12 de outubro, com 12 episódios liberados por semana. A DC anunciou outros cinco títulos exclusivos para aquecer o streaming, caso das séries da nova heroína Stargirl e dos grupos Justiça Jovem e Patrulha do Destino, além de uma animação da Arlequina, e da tentativa de ressuscitar o Monstro do Pântano, uma espécie de Hulk da DC, que fez sucesso nos quadrinhos nos anos 1970, sob o comando de Alan Moore. Fecha o pacote uma coleção de HQs, disponibilizada online, além de uma rede social em que fãs podem se conectar entre si pelo streaming e fazer compras dos produtos licenciados da marca.

O caminho seguido pelo serviço, ainda sem data de lançamento por aqui, serve também como uma resposta à concorrente Disney, dona da Marvel, que anunciou também um canal exclusivo de streaming com todos os títulos do estúdio, entre eles Star Wars e Pixar.

No Brasil, já fazem sucesso entre públicos específicos plataformas como o Crunchyroll, voltada para animes, mangás e outras produções japonesas; o Mubi, uma rede social e um serviço de streaming para os amantes de filmes de arte; o OldFlix, que aposta em séries, filmes e desenhos antigos; e a Philos, especializada em documentários. Leia mais sobre estes serviços neste link.