Canais de TV dos EUA apostam alto no casamento real de Meghan e Harry

Celebridade, escapismo e fascinação por todas as coisas britânicas estão levando canais de TV dos Estados Unidos a apostarem todas as fichas no casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle, com especiais de uma semana de duração, transmissão ao vivo e filmes românticos.

Documentários sobre as raízes californianas de Meghan, reprises do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles em 1981 e programas sobre o luxo e a moda da realeza britânica são apenas algumas das coisas programadas para a semana que antecede o casamento, em 19 de maio.

Apesar da Guerra da Independência dos EUA, há cerca de 240 anos, os americanos há muito tempo nutrem uma obsessão pela realeza britânica, que aparece regularmente nas primeiras páginas de revistas de celebridades.

A escolha de Harry por Markle, uma atriz defensora da igualdade de gênero, torna o casamento ainda mais especial.

“Estamos muito orgulhosos de dizer: ‘Harry, você é um homem inteligente'”, disse a âncora da TV Meredith Vieira, que será co-anfitriã de uma série de cinco programas noturnos da PBS com a BBC.

“Harry é simplesmente um príncipe adorável. Todos aqui parecem amá-lo”, disse Vieira. Ele e Meghan “exalam juventude, positividade, otimismo e se preocupam com as outras pessoas. Eles são um casal muito atraente de qualquer ângulo que você olha”.