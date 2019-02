Canadá aprova moção para que Netflix retire cenas reais de ‘Bird Box’

O Parlamento do Canadá aprovou uma moção nesta quarta-feira, 30, para exigir que a Netflix remova do filme Bird Box todas as imagens do desastre ferroviário de Lac-Megantic, que deixou 47 mortos. A produção do longa usou cenas reais do acidente de trem ocorrido em 2013 em um dos trechos da obra.

A plataforma de streaming chegou a pedir desculpas, mas se recusou a remover as imagens. A Netflix afirma que não pode fazer mudanças em um “conteúdo finalizado”. A empresa comprou as filmagens da empresa vendedora de mídia Pond5.

O Parlamento canadense pede também que a Netflix compense as pessoas de Lac-Megantic, na província de Quebec, local do acidente.

Pierre Nantel, um legislador do Partido da Nova Democracia que apresentou a moção nesta semana, disse que não pode aceitar que a plataforma não remova a gravação. “Sabemos que as pessoas vão assistir a este filme e, novamente, essas imagens reais serão usadas”, disse ele. “As pessoas em Lac-Megantic viram imagens de sua própria cidade queimando e poderiam imaginar seus próprios familiares ali”, completou.

A Netflix se recusou a comentar a monção canadense, mas indicou uma carta que a empresa enviou na última semana à ministra da cultura de Quebec em resposta às preocupações manifestadas por ela. Na mensagem, a diretora de política pública da plataforma, Corie Wright, disse que a empresa “entende que muitos sentem frustração e tristeza ao ver imagens desse trágico evento”, mas isso não pode fazer mudanças em um “conteúdo finalizado”.