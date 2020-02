Campeã do Carnaval do Rio será conhecida na tarde desta quarta

Acontece na tarde desta quarta-feira de Cinzas, 26, na Praça da Apoteose, a apuração do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A campeã será conhecida após a leitura das 585 notas de nove quesitos.

Diferentemente do ano passado, quando quatro jurados avaliaram os nove quesitos e a menor nota foi descartada, este ano são cinco jurados e a maior e a menor não vão ser utilizadas.

As duas escolas que menos somarem pontos ao final da apuração serão rebaixadas para a Série A, segunda divisão do carnaval. Já a campeã da Série A garante seu espaço para desfilar entre as principais escolas em 2021 na Sapucaí.

A ordem de leitura dos quesitos será conhecida através de um sorteio feito pela Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) no início da tarde.

O sorteio serve para saber qual quesito terá maior peso em um possível empate, sendo que o último a ser lido será mais importante que o penúltimo, e assim sucessivamente.

A atual campeã do Grupo Especial no Rio é a Estação Primeira de Mangueira. Quem mais venceu foi a Beija-Flor, com nove títulos, um a mais que a Mangueira.