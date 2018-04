Campeã do Big Brother chega a Rio Branco

Gleici Damasceno, vencedora da edição 2018 do Big Brother, desembarcou ontem em Rio Branco, capital do Acre. Acompanhada pelo namorado Wagner, outro ex-BBB, ela foi cercada pelos fãs assim que pisou no desembarque do aeroporto Placido Casto.

A conterrânea de Armando Nogueira, Adib Jatene e João Donato, entre outros acreanos famosos, chegou ao seu estado natal às 22h30 (0h30 horário de Brasília). Em seu perfil no Instagram, ela agradeceu o carinho de todos e postou foto com uma mala informando que estava voltando para o Acre.

Gleici tornou-se a vencedora do reality show ao bater o sírio Kaysar e Ana Clara e Clayton, da família Lima. A participação dela foi considerada tão importante que a Rede Globo, responsável pelo Big Brother, alterou o horário da sua programação para que ele fosse transmitido ao vivo no estado – o fuso horário do Acre está atrasado em duas horas em relação à Brasília.

A acreana, que nutre simpatia pela esquerda (chegou a gritar “Lula livre” ao sair do confinamento) é a única pessoa de sua família a concluir o ensino médio e superior. Gleici tem dois irmãos, quinze tias e 50 primos.