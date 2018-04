Camila Queiroz será vigarista em nova novela ‘Verão 90 Graus’

Camila Queiroz se prepara para o seu próximo trabalho na televisão. A atriz dará vida à vigarista Vanessa na futura novela da faixa das 19h, Verão 90 Graus. O folhetim de Izabel de Oliveira e Paula Amaral tem previsão de estreia para janeiro de 2019, segundo Camila.

“Nós começamos a gravar em setembro. Estou bem ansiosa para estudar a personagem, que é muito diferente do que eu já fiz”, garante Camila a VEJA. “Pude ler um pouco dela e estou contando as horas. Ela não vale muita coisa: não parece ser uma vilã, mas é o tipo de pessoa que faz o que for preciso para chegar aonde quer. Ela é meio vigarista”, complementa.

O último trabalho de Camila na televisão foi como a protagonista Luíza Guimarães na novela Pega Pega, substituída em janeiro por Deus Salve o Rei. Antes de Verão 90 Graus ainda é esperado o lançamento do folhetim O Tempo Não Para na faixa das 19h da TV Globo.