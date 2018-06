Camila Queiroz e Klebber Toledo se casam no civil no interior de SP

Olha que fofa a Isabelle fazendo um discurso sobre amor e Deus no casamento civil da Camila Queiroz com o Klebber Toledo hoje 😍👏🏻👰🏻🤵🏼✨ @manoella__barbosa

A post shared by Ana 🦋 @yeuxpapillon (@mundoisa) on Jun 16, 2018 at 7:55am PDT