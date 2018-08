Camila Queiroz e Klebber Toledo se casam em praia de Jericoacoara

Camila Queiroz e Klebber Toledo se casaram na praia, com direito a Pôr do Sol ao fundo durante os votos, pés descalços e um elenco de celebridades como testemunha. A cerimônia aconteceu na tarde deste sábado em um hotel de luxo de Jericoacoara, no Ceará.

Com um vestido de princesa, assinado pela estilista Lethicia Bronstein, a atriz entrou descalça, acompanhada pela mãe, Eliane — o pai de Camila morreu ano passado. Klebber também entrou com a mãe e aboliu os sapatos — assim como padrinhos e madrinhas —, e exibiu um terno cinza para receber a noiva no altar.

Entre as madrinhas estavam nomes como Vanessa Giácomo, Cássia Kiss, Antonia Morais e Tay Ravelli, todas com vestidos da mesma estampa floral, porém com modelos diferentes, também assinados pela estilista do look da noiva.

“Hoje estamos aqui realizando o maior sonho das nossas vidas, ao lado da nossa família, amigos e abençoados por Deus, e por essa natureza”, disse a atriz no início de seus votos. Confira imagens publicadas pelos presentes nas redes sociais:

