Camila Queiroz dá detalhes do pedido de casamento de Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz revelou detalhes do pedido de casamento feito pelo seu noivo, Klebber Toledo, em entrevista ao Altas Horas do último sábado (4). Segundo Camila, ela foi pega de surpresa pois sua vida passava por um “turbilhão” naquele momento.

“Eu tinha perdido o meu pai há dois meses, a família toda tava vivendo um momento de luto e eu tava no meio de uma novela com uma protagonista na mão”, relembrou.

De acordo com ela, Klebber então inventou que ela teria um trabalho para fazer após um dia de gravação: “Fui vendada, tudo tava montadinho, certinho, eu acreditei. Tinha um vídeo com todas nossas imagens, fotos.”

“Depois caiu uma cortina e tinha um corredor de flor. O Klebber tava no fundo de terno com um buquê na mão.” Além disso, havia uma dupla sertaneja cantando a “música do casal”, e familiares de ambos segurando velas. Por fim, as alianças foram trazidas pelas avós dos noivos.

O ator Rodrigo Lombardi, que também estava presente no programa, brincou sobre a extravagância e beleza do pedido: “O Klebber inflacionou o mercado!”

(Com Estadão Conteúdo)