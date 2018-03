Camila Alves: quem é a brasileira na primeira fila do Oscar

Uma brasileira de Minas Gerais está na seleta primeira fila da cerimônia de entrega do Oscar 2018, no teatro Dolby Oscar, em Los Angeles, ao lado de estrelas como Meryl Streep. A modelo Michele Alves, famosa no país, assiste à premiação ao lado do marido, o ator Matthew McConaughey, vencedor da estatueta de melhor ator em 2014 pelo longa Clube de Compras Dallas.

O casal está junto há mais de uma década e tem dois filhos, Levi Alves McConaughey e Vida Alves McConaughey.

Camila Alves nasceu em Itambacuri, em Minas, e vive em Los Angeles desde que chegou à cidade para visitar um tio, mas acabou decidindo por se estabelecer no país. O começo nos Estados Unidos foi duro. Ela atuou como empregada doméstica e garçonete, até começar a fazer sucesso na moda. Hoje, é reconhecida pelos vestidos deslumbrantes que costuma usar no tapete vermelho.