Cameron Diaz distante da carreira de atriz: ‘Satisfeita’

Cameron Diaz pode não ser vista novamente nos cinemas. A amiga e também atriz Selma Blair afirmou em uma entrevista para o jornal britânico Metro, que Cameron está “satisfeita”.

Selma comentava a possibilidade de uma sequência do longa Tudo para Ficar com Ele (2002), em que atuavam juntas, quando explicou: “Almocei com ela outro dia. Estávamos relembrando coisas sobre o filme. Eu gostaria de fazer uma continuação, mas Cameron está aposentada da carreira de atriz”.

O último filme de Cameron Diaz foi Annie (2014). A atriz de 45 anos começou a carreira no cinema em 1994 em O Máscara.

“Ela não precisa fazer mais filmes”, defendeu Selma. “Ela tem uma ótima vida. Não sei o que seria necessário para trazê-la de volta.”