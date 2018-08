Calouro leva jurado Simon Cowell às lágrimas no ‘America’s Got Talent’

Nem Simon Cowell, que tem fama de durão, aguentou de emoção após a apresentação do calouro Michael Ketterer no America’s Got Talent nesta terça-feira. O número do cantor, que interpretou a canção Us, de James Bay, levou o jurado do programa às lágrimas.

Questionado pela apresentadora do reality sobre a performance, Cowell teve dificuldades para falar. Quando conseguiu articular uma resposta, explicou que se emocionou também por causa da história pessoal de Ketterer, que tem seis filhos, cinco deles adotados. “Como pai, eu nem consigo imaginar o que você fez, e o fato de você estar nesse programa e que realmente precisa disso”, disse o jurado. “Você é um cara muito, muito especial.”

Quando Ketterer se apresentou pela primeira vez no palco da atração, ele explicou que adotou os cinco filhos porque queria ajudar as crianças. Três dos seus filhos foram resgatados de um laboratório de metanfetamina, outro morava na rua e o último foi diagnosticado com paralisia cerebral. Além disso, a mulher do cantor também não poderia mais engravidar — ela quase morreu durante a primeira gestação.

Ketterer é enfermeiro do departamento de saúde mental em um hospital infantil na Califórnia e também é pastor de uma igreja cristã. Ele já integrou a banda cristã United Pursuit, com a qual lançou cinco discos.