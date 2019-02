Caixa retira patrocínio e Cine Belas Artes pode fechar

O complexo de cinemas Caixa Belas Artes, em São Paulo, vai perder seu patrocinador a partir da próxima quinta-feira, 28. O espaço localizado na Rua da Consolação próximo à esquina com a Avenida Paulista voltará a ser chamado apenas de Belas Artes.

Depois que o governo Bolsonaro anunciou o corte dos incentivos culturais da Petrobras, a Caixa Econômica Federal também vai passar por reestruturação de apoios ligados à cultura. A Caixa vinculava sua marca ao Belas Artes desde a reabertura do cinema em 2014 — o local ficou quase três anos desativado. Sem patrocínio o Belas Artes pode fechar de novo em dois meses, afirmou o dono do espaço, André Sturm, ao jornal Folha de S. Paulo.

A parceria, em tese, vinha sendo benéfica para ambos os lados: o cinema calcula que o nome da Caixa teve 1.150 inserções da chamada mídia espontânea (não paga) graças à parceria com o cinema, o que equivaleria a R$ 6,5 milhões caso a empresa tivesse de pagar pelos anúncios. Por outro lado, só o valor do aluguel do espaço está em R$ 2 milhões ao ano e cobrir essas despesas sem apoio será um desafio.

A direção do Belas Artes não se pronunciou oficialmente, mas a Caixa divulgou um comunicado curto, dizendo o seguinte: “Esclarecemos que, com o término da vigência do contrato entre a Caixa e o Cine Belas Artes, foi solicitado ao patrocinador a retirada da marca. A Caixa informa que os contratos de patrocínio do banco estão sob análise e que demandas relativas aos projetos culturais e seus desdobramentos são tratadas diretamente com os proponentes ou patrocinados.”

(Com agência Estado)