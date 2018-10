‘Caixa de Pássaros’, da Netflix, ganha trailer tenso com Sandra Bullock

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira 24, o primeiro trailer do suspense Caixa de Pássaros, estrelado por Sandra Bullock e Sarah Paulson.

Inspirado no livro homônimo de Josh Malerman, a trama acompanha a luta de Maloire (Sandra) pela sobrevivência em uma realidade distópica, assombrada por uma criatura que causa a morte de qualquer um que a veja. A protagonista, no entanto, ouve rumores sobre um lugar a salvo deste mal, mas, para chegar lá, precisa atravessar um rio, a remo e vendada.

Caixa de Pássaros é dirigido pela dinamarquesa Susanne Bier, de O Gerente da Noite, e conta com John Malkovich e Trevante Rhodes também no elenco. O longa chega à Netflix no dia 21 de dezembro. Confira abaixo trailer, em inglês: