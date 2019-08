Caio Castro tranquiliza fãs após acidente em rali: ‘Inteiro e feliz’

O ator Caio Castro postou uma mensagem em sua conta no Instagram, neste domingo 25, para comentar seu estado após acidente que sofreu no dia anterior. Castro participava do Rally dos Sertões, em Campo Grande (MS), quando o veículo que conduzia capotou e a acabou destruído.

“Estou inteiro e feliz”, escreveu o ator, que não se feriu, a exemplo de Marcos Ponstein, navegador que o acompanhava.

Apesar do acidente, Castro comemorou o desempenho na corrida. “De 60 carros, 3° melhor tempo No mata-mata, cheguei na semifinal. E a capotagem, que me rendeu perda total no carro e uma experiência completa de rali, na minha estreia na competição”, declarou.

Com número recorde de 302 inscritos, a 27ª edição do Rally dos Sertões teve início no último sábado. Partindo da capital sul-matrogrossense, os competidores percorrerão 4.900 quilômetros atravessando também os estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, até a cidade de Aquiraz, no Ceará, em 1º de setembro. Há ações sociais envolvidas no circuito, como a realização de exames médicos para moradores. A estimativa é movimentar diariamente 630.000 reais em cada cidade.