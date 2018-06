Café República Cup é o melhor da categoria em Porto Alegre

1. Café República Cup - POA zoom_out_map 1 /3 O barista Eurico Albrecht (Ligia Skowronski/VEJA)

2. Café República Cup - POA zoom_out_map 2 /3 O combo com expresso e uma bebida coada no Hario V60: experiências com o mesmo grão (Ligia Skowronski/VEJA)

3. Café República Cup - POA zoom_out_map 3/3 O mojito com café: uma das ousadas criações do barista Eurico Albrecht (Ligia Skowronski/VEJA)

Quando o barista Eurico Albrecht abriu o Café República, em 2013, ele acabara de deixar uma carreira como oficial do Exército para se aventurar num ramo que pouco conhecia. Até iniciar o planejamento do seu ponto comercial, a bebida não era mais do que uma agradável companhia para mantê-lo desperto no trabalho. Desde então, ele e o negócio, instalado no coração da Cidade Baixa, cresceram juntos. Ao longo dessa trajetória, Albrecht teve a chance de visitar produtores, saber mais sobre a sua principal matéria-prima, aprimorar o paladar e testar torras, moagens e preparos. Em 2016, o Café República Cup nasceu exatamente dessa ampliação de horizontes. Num espaço moderno e descolado, na mesma rua da primeira loja, o proprietário e a sua equipe compram grãos selecionados, fazem a moagem no momento do pedido e oferecem aos clientes oito métodos de extração de café, do tradicional expresso (R$ 5,00; 30 mililitros) ao menos comum sifão (R$ 26,00; 300 mililitros). Dentro do tópico “Experiências”, o menu convida o cliente a entender as nuances entre as várias formas de obtenção da bebida. É o caso do comparativo que coloca lado a lado um expresso e um café coado no Hario V60 (R$ 10,00 ou R$ 15,00, com 150 e 300 mililitros, respectivamente). O tom pouco usual também surge em outras opções líquidas, como no mojito elaborado com acréscimo de café (R$ 14,00). Na lista de comes, brilha uma substanciosa empada de pernil (R$ 10,00). Em reforma, a matriz da marca deve reabrir em julho. No número 38 da mesma via, ela manterá um cardápio menos variado que o desta loja.

Rua da República, 358, Cidade Baixa, ☎ 3279-1753 (57 lugares). 9h/20h (dom. 12h/20h). Aberto em 2016.

Confira os segundo e terceiro lugares:

