Caetano Veloso tem equipamento roubado na Bahia

O cantor e compositor Caetano Veloso divulgou em suas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, que a carreta em que era transportado todo o equipamento utilizado na turnê Caetano Moreno Tom Zeca Veloso foi assaltada na noite de domingo. O crime ocorreu na cidade de Maraú, na Bahia, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, onde Caetano fez show no dia anterior.

Na publicação, o cantor deu detalhes que ajudariam a localizar o veículo. “A carreta com todo equipamento do show de Caetano Veloso foi assaltada hoje, 14/1, por volta da 19:00h no município de Maraú, distante 33 km de Itacaré. O carro: Gol Preto 2009 – Placa LRN 3352 com trailler/acoplado cinza escuro, placa: KXS 8383. Compartilhem”, escreveu a assessoria do artista.

A postagem de Caetano teve pouco mais de 5.600 curtidas no Instagram e um total de cerca de 1.100 reações no Facebook até o começo da manhã. O cantor se apresentou na Bahia, na Concha Acústica de Salvador, com a turnê atual, dividindo o palco com os filhos Moreno, Tom e Zeca Veloso.