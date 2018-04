Caetano Veloso atuará com Salvador Sobral no Eurovision 2018

Caetano Veloso irá ser apresentar na final deste ano do concurso Eurovision ao lado do português Salvador Sobral, vencedor de 2017, segundo anunciaram nesta terça-feira os organizadores da competição.

Caetano, que já conquistou dois Grammy, além de onze Grammy Latinos e o prêmio de Pessoa do Ano da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação em 2012, mostrou sua admiração por Sobral durante o Eurovision do ano passado, quando publicou um vídeo no Facebook no qual pedia aos seus dois milhões de seguidores que votassem no português.

O brasileiro se une assim ao amplo elenco que atuará durante a festa deste ano, além das interpretações dos representantes dos 26 países finalistas.

Há algumas semanas foi confirmada a presença das fadistas Ana Moura e Mariza, que cantarão juntas pela primeira vez em suas carreiras; do DJ lisboeta Branko e dos portugueses Beatbombers.

Portugal acolherá pela primeira vez o concurso musical de 8 a 12 de maio no Altice Arena de Lisboa graças à vitória de Salvador Sobral na passada edição, realizada em Kiev.

A 63ª edição do Eurovision contará com 43 países participantes e será apresentada pelas jornalistas portuguesas Sílvia Alberto, Filomena Cautela e Catarina Furtado e a atriz Daniela Ruah.