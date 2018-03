Cadela Estopinha, do Dr. Pet, ganhará filme de R$ 8,3 milhões

A cadela Estopinha, do apresentador e zooctecnista Alexandre Rossi — mais conhecido como o Dr. Pet — vai ganhar um filme. O longa As Aventuras de Estopinha tem previsão de ser gravado no primeiro semestre de 2019. O projeto recebeu aval do Ministério da Cultural para captar mais de 8,3 milhões de reais.

De acordo com Cynthia Macarrão, a esposa de Rossi, a direção da produção ficará com Fernando Gomes, responsável por programas infantis como Cocoricó, Ilha Rá-Tim-Bum e Eliana & Alegria. “A Estopinha representará ela mesma no filme, junto com o irmão dela, o cãozinho Barthô. A história passará uma mensagem sobre como ter cuidados adequados com os cães e como eles podem mudar a vida de alguém, por isso, será para toda a família”, explicou Cynthia para a VEJA.

“A Estopinha vai viver em uma outra família. Será como a Xuxa, por exemplo, que era ela mesma em alguns filmes, mas vivia uma história de ficção.”

Estreante no cinema, a cachorrinha com epíteto de “it dog” (algo como “it girl”, termo usado para meninas que lançam tendências) já recebeu também o título de escritora. No ano passado, foi lançado Estopinha – A Autobiografia da Vira-Lata Mais Amada do Brasil, um livro que conta a história da cadela, definida nas redes sociais como “blogueira, bagunceira e assistente do papis”.

Com produção da Academia de Filmes, o longa está em fase de captação de recursos, quando é necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir para o projeto através de incentivos fiscais. A previsão de estreia fica para o segundo semestre de 2019.

Ainda não foi definido o elenco do longa, mas o casal formado por Alexandre e Cynthia deverá fazer uma pequena participação na tela. Estopinha não será dublada. “As cenas serão feitas apenas com as expressões dela mesmo, assim como nos vídeos que fazemos para o Facebook”, explica Cynthia. Na rede social, a página da vira-lata já conta com quase 2,9 milhões de seguidores.

Na trama, Estopinha se perderá da sua família e encontrará abrigo na casa de uma menina pobre. Depois disso, começará a viver uma vida dupla para não abandonar a nova companheira. O novo estilo de vida poderá colocar a vira-lata em grandes problemas.

Alexandre Rossi ficou conhecido como o Dr. Pet por conta do quadro de mesmo nome, que apresentou no Domingo Espetacular entre 2009 e 2012. Atualmente, o zootecnista comenta regularmente sobre dicas para cuidar de animais de estimação no programa É de Casa, da TV Globo e na rádio Joven Pan. Rossi ainda é fundador da Cão Cidadão, empresa de adestramento de cachorros.