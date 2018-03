Cacau Show leiloa ovo de Páscoa de 750 quilos entre famosos no WhatsApp

O empresário Alexandre Costa, fundador e presidente da rede Cacau Show, realizou uma ação social inusitada às vésperas da Páscoa: abriu um grupo de WhatsApp com cerca de 200 personalidades, entre famosos e empresários de peso, para leiloar um ovo de páscoa de 750 quilos, ao lance mínimo de 10.000 reais.

Aos integrantes do grupo, Costa enviou um vídeo de promoção da ideia, em que apresentava o ovo e explicava a sua proposta. Abraçado ao ovo gigante, o empresário contava o destino dos valores arrecadados – o Instituto Cacau Show, que atende 3.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, promovendo cultura e esporte – e pedia a colaboração dos amigos.

Segundo ele, o quórum, formado por nomes como os apresentadores Fausto Silva, Ana Maria Braga e Luciano Huck, aderiu rapidamente à ideia, com lances que correram durante todo o dia. “Hoje foi um dia realmente muito especial. Uma quinta-feira, véspera de feriado e todo mundo querendo participar e ajudar”, afirmou a VEJA.

Costa conta como veio à tona a ambiciosa ideia do ovo, o maior produzido no Brasil. “Importamos os equipamentos para fazer o ovo e estudamos como cozinhar e como desinformar. Nessa maluquice, levou quase um mês. Ficou pronto a poucos dias da Páscoa, resolvi arriscar e fazer o leilão no WhatsApp”, explica.

Apesar da presença dos famosos, quem abriu o bolso mesmo foram os empresários. O vencedor do leilão, com um lance de 55.000 reais, foi Hugo Enéas Salomone, fundador da incorporadora Savoy, administradora de shoppings na capital paulista. Salomone deixou o ovo como doação para ser novamente leiloado.

Os segundos compradores foram empresários de Itupeva (SP), que se reuniram para pagar 50.777 reais pelo ovo gigante e vão promover uma distribuição gratuita do chocolate na cidade. “Vamos dividi-lo em 2.000 pedaços e distribuí-lo para a população de Itupeva, no Parque da Cidade e com a presença do prefeito e das autoridades locais”, contou Costa, animado.

Ele completa que quando acabou o “grande produto”, foi procurado para que colocasse outros ovos, um pouco mais baratos, para que o restante do grupo participasse. Entraram na roda três ovos de 70 quilos – um arrematado pelo megaempresário João Alves de Queiroz Filho, o Júnior da Hypermarcas – e duas dezenas de ovos de 7 quilos.

Foi aí que os famosos entraram na brincadeira: a jornalista Mariana Godoy, a modelo Isabella Fiorentino e o ex-técnico de vôlei Bernardinho toparam pagar cerca de 5.000 reais pela peça menor (mas ainda gigante) de chocolate. Sobre a agenda invejável de contatos, o empresário brincou: “Hoje, quando eu estava adicionando as pessoas, eu percebi que eu não posso perder meu celular nunca nessa vida (risos)”.

Alexandre Costa pretende repetir a ideia, mas não tão cedo. “Eu vou apagar o grupo amanhã, porque eu não quero ser responsável por mais um grupo no celular das pessoas. Quando formos fazer de novo, eu coloco todo mundo lá”.