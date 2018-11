Buenos Aires está a 4 000 quilômetros de Fortaleza, mas esta marca consegue reduzir a distância entre as duas cidades. Nos seus dois endereços na capital, o sotaque portenho aparece no nome, nas entradas, nos cortes, no preparo das carnes e até nas sobremesas. Mesmo a cultura do vinho na refeição, forte em território argentino, está bem representada pela rede, que tem uma unidade da Grand Cru anexa ao salão da sua matriz, em Aldeota. No espaço da importadora, o cliente escolhe, direto nas prateleiras, um dos 450 rótulos — e paga o preço de venda da loja. A refeição pode começar com uma dupla de empanadas de carne ou de queijo mussarela, alho-poró e cogumelos (R$ 15,00). Na lista de entradas também consta uma linguiça artesanal com carne bovina de angus (R$ 20,00). A seção principal anuncia peças assadas numa típica parrilla. Entre os cortes exclusivos figura o bife del primo, obtido do contrafilé bovino (R$ 89,00, 250 gramas). Outra especialidade, o flat iron steak, retirado da parte nobre da paleta, custa R$ 65,00 (300 gramas). Guarnições, como o arroz biro-biro (R$ 23,00), a farofa de ovos com banana (R$ 21,00) e o risoto de gorgonzola com mirtilo (R$ 30,00), são cobradas à parte. Para a sobremesa, vale continuar na batida do tango e pedir o alfajor com recheio de doce de leite e cobertura de ganache de chocolate (R$ 22,00). Jardins Open Mall, Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota, ☎ 3244-3691 (124 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h); Shopping RioMar, ☎ 3035-3691 (169 lugares). 11h/0h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$

