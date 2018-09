Bye bye, Superman: Henry Cavill deixará de interpretar o herói, diz site

Henry Cavill não deve voltar a fazer o papel de Superman. Segundo o site The Hollywood Reporter, o problema começou durante negociações do ator com a Warner Bros, estúdio responsável pelas adaptações da DC Comics, para uma ponta de Cavill em Shazam!, filme que estreia em abril de 2019. A conversa não foi boa, e a Warner decidiu fechar as portas para que o ator não interprete mais o super-herói.

Cavill interpretou o personagem em O Homem de Aço (2013), Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016) e Liga da Justiça (2017).

Uma fonte do estúdio diz que as agendas do ator e da produção do filme estavam em conflito, já que Cavill assinou com a Netflix para estrelar a série The Witcher. Outra fonte, contudo, diz que o contrato com o site de streaming veio depois do impasse.

Outro motivo apontado pela The Hollywood Reporter é uma mudança de foco da Warner. Segundo a matéria, a prioridade do estúdio é aproveitar a boa fase das heroínas no cinema, após o sucesso de Mulher-Maravilha, que em novembro de 2019 deve ganhar uma continuação para retratar a adolescência da personagem – Supergirl. Filmes estrelados pelos personagens Arlequina, de Margot Robbie, e Coringa, também são prioridade, de modo que os planos para um novo longa do homem de aço ficaram para depois.

Além de Cavill, Ben Affleck, que interpretou Batman, também pode não retornar ao papel. “O estúdio reconhece que algumas partes dos filmes anteriores não deram certo”, diz uma das fontes da Warner ouvidas.

Gal Gadot como Mulher-Maravilha, Jason Momoa como Aquaman e Ezra Miller como Flash, contudo, continuam parte do elenco, todos com filmes individuais previstos para o ano que vem.