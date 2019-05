Corpo de Caroline Bittencourt é encontrado no mar

O corpo de Caroline Bittencourt, 37 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 29, na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Segundo os Bombeiros, familiares da modelo reconheceram o corpo. Caroline estava desaparecida desde a tarde do domingo 28.

Caroline caiu no mar depois que a embarcação onde estava com o marido, Jorge Sestini, foi atingida por um vendaval na região de Ilhabela, por volta das 16h40, segundo a Marinha. Sestini, que deixou a embarcação em busca da esposa, foi resgatado do mar com vida por volta das 19 horas. O casal seguia rumo ao Pontal da Cruz, em São Sebastião.

As buscas começaram no domingo e continuaram nesta segunda. A lancha onde o Caroline estava com o marido, um catamarã de cerca de 5 metros de comprimento, também foi encontrada.

Fortes chuvas atingiram o litoral paulista neste domingo. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, houve quedas de 300 árvores, destelhamento de casas, deslizamento de terras e alagamentos no município. Os ventos chegaram a 123 quilômetros por hora e o fornecimento de energia chegou a ser cortado. Nesta segunda, a Prefeitura decretou estado de emergência.

No domingo, a modelo publicou em seu Instagram Stories um vídeo curto em que parecia estar em um barco no mar.

Caroline nasceu em 13 de dezembro de 1981, em São Paulo. Como modelo, trabalhou com estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli. Também trabalhou na televisão, como repórter do programa Top Report, da RedeTV! e à frente do quadro Sete Segredos, do Hoje em Dia, da Record.

Caroline se casou com Sestini em janeiro, em cerimônia em São Miguel dos Milagres (AL). Ela tinha uma filha de 17 anos, Isabelle Bittencourt, de um relacionamento anterior.

Em 2005, Caroline Bittencourt foi retirada junto com o então namorado, Álvaro Garnero, da festa de casamento de Ronaldo com Daniela Cicarelli. Nesta segunda, após notícias do desaparecimento da modelo, Garnero afirmou que estava rezando para que ela fosse encontrada. “Pedindo para que vocês se unam a mim a todos que gostam dela nessas preces para que tudo se resolva. Ela está num momento muito feliz da vida e é uma pessoa que merece ser feliz”, escreveu.