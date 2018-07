‘Buffy, a Caça-Vampiros’ ganhará reboot com protagonista negra

Depois de 21 anos da estreia na televisão americana, a série Buffy, a Caça-Vampiros ganhará um reboot com produção executiva de Joss Whedon, o criador da trama original. De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, a nova versão ainda trará uma atriz negra no lugar da protagonista vivida por Sarah Michelle Gellar.

Com uma trama contemporânea, a série está sendo escrita por Monica Owusu-Breen, que trabalhou com Whedon nos roteiros da série da Marvel Agents of SHIELD. Os episódios serão produzidos pela 20th Century Fox Television e ainda não ganharam uma previsão de estreia.

Buffy, a Caça-Vampiros foi exibida na televisão americana entre 1997 e 2003. No Brasil, as sete temporadas da série foram exibidas pelo canal fechado Fox.