Bryan Cranston deixa escapar dica sobre filme de ‘Breaking Bad’

O ator Bryan Cranston confirmou que um filme derivado de Breaking Bad está em produção durante entrevista para o programa de rádio Dan Patrick Show. “Eu falei com Vince Gilligan [criador da série] e sim, sei que estão produzindo um filme. Mas eu não li o roteiro e ainda não sei se realmente veremos Walter White”, diz sobre o professor que se torna traficante, personagem que interpretou ao longo de cinco temporadas do programa.

Ao ser questionado se toparia participar do filme, Cranston foi rápido em responder: “Com certeza. Claro que faria. Gilligan é um gênio. É uma grande história e muitos sentiram que alguns personagens ficaram sem um final”. Apesar de garantir que não leu o roteiro, o ator acabou soltando uma dica do que pode ser o longa. “A ideia que eu ouvi falar, pelo menos, vai dar a alguns personagens o encerramento que eles precisam, vai concluir a jornada.” A fala vai de encontro com rumores que sugerem que o longa dará verniz ao que acontece com Jesse Pinkman (Aaron Paul) após o final da série.

O ator ainda afirmou que, caso participe da trama, não sabe se seria em um flashback, já que, cuidado com o spoiler, White morre no último episódio do seriado. “Foi um dos melhores momentos profissionais da minha vida. Eu adoraria ver aquelas pessoas de novo, nem que seja só para visitá-los no set de filmagem.”

Sobre uma possível dificuldade em retomar o personagem, Cranston garantiu que não deve ter nenhuma. “Sabe quando você abre o armário e encontra um suéter que não usa há muito tempo? E aí quando veste se lembra de como era quando usava aquela roupa. Acho que seria a mesma coisa com Walter White. Se eu raspar a cabeça, usar o figurino, o chapéu, vou lembrar do personagem e como era interpretá-lo.”

Breaking Bad foi exibida entre 2008 e 2013, e terminou premiada com duas estatuetas no Globo de Ouro, melhor ator para Cranston e melhor série dramática. Também levou no Emmy dois anos como melhor série de drama e quatro vitórias para o protagonista.