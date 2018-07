Bruno Gagliasso se pronuncia após ter tuítes preconceituosos resgatados

Usuários do Twitter começaram a acusar Bruno Gagliasso de machismo e homofobia depois que publicações antigas do ator foram resgatadas na rede social. Os internautas também apontaram a aparente contradição do global, que no começo da semana propôs um boicote a Júlio Cocielo por causa dos comentários preconceituosos feitos pelo youtuber.

Diante da polêmica, o ator se pronunciou: “Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso”, escreveu ele nesta quinta-feira. “Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor.”

Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) July 5, 2018

No Natal de 2009, o ator escreveu: “Papai Noel é boiola, porque vive com o saco na mão, anda com um monte de viado e sempre aparece na noite do dia 24”, escreveu. No mesmo ano, ele também retuitou uma postagem que diz que “ter ciúmes de mulher feia é igual a colocar alarme em Fiat 147”.

–

–

Na terça-feira, Gagliasso pediu que as marcas deixassem de patrocinar o youtuber Júlio Cocielo, após ele publicar que o jogador da seleção francesa Kylian Mbappé “conseguiria fazer uns arrastão top na praia” e de ter mensagens antigas, também de cunho racista, resgatadas. “Apoiar uma pessoa racista é ser conivente, sim. […] É obrigação de todos nós constranger e vigiar nosso círculo social. Num mundo digital em que seguidor significa dinheiro e carreira, a gente precisa entender a importância do boicote”, escreveu o ator, que adotou uma menina no Malaui, no Instagram.