Bruno Gagliasso é operado no Rio para tratamento de cálculo renal

O ator Bruno Gagliasso foi internado nesta terça-feira, 26, para uma cirurgia para tratamento de cálculo renal. O galã, protagonista da atual novela das 9 da Globo, O Sétimo Guardião, sofreu uma crise renal e foi levado ao Hospital Vitória, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o hospital, o quadro de Gagliasso é estável. A emissora informou que vai adaptar o cronograma das gravações de O Sétimo Guardião à recuperação do ator, que por enquanto segue afastado do trabalho.

Bruno frequentou os noticiários da última semana como coadjuvante de uma situação bélica nos estúdios. A crise conjugal entre José Loreto e Débora Nascimento deflagrada nos bastidores do folhetim o atingiu indiretamente, mas com força. Os boatos de envolvimento de Loreto (seu rival na trama) com Marina Ruy Barbosa (que vive par romântico com o ator internado) tomaram proporções nacionais e acabaram em brigas nas redes sociais e também, dizem rumores, nos estúdios de gravação. A emissora nega que as celeumas possam afetar o rumo do folhetim.

Colunistas afirmam que Marina cobrou Gagliasso pelo posicionamento de sua mulher, Giovanna Ewbank, que deixou de seguir a colega em retaliação à suspeita de envolvimento com Loreto. A possibilidade teria provocado o fim (real) do casamento de Loreto de Débora Nascimento, também atriz na Globo que integra o elenco da novela das 7, Verão 90.