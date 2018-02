Bruna Marquezine tem foto mais curtida do Instagram no Carnaval

@camarote_granderio vcs arrasaram!!!!! Obrigada pelo carinho! Não me senti a musa do camarote, me senti a dona da P toda!!!!!!! Hahahahhah Vcs me encheram de mimo! @brunocesar5604 me senti linda com o look que vc fez pra mim!!!

A post shared by Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) on Feb 13, 2018 at 8:05am PST